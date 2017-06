Università: quattro italiane tra le prime 200 al mondo

ROMA, 8 GIUGNO - Il Politecnico di Milano (170° posto), l'università di Bologna (188°), la Scuola Superiore Sant'Anna Pisa e la Scuola Normale Superiore (entrambe al 192°): sono le quattro università italiane tra le prime 200 al mondo, secondo una classifica stilata dal QS World University Rankings.

Si tratta della prima volta che quattro università del nostro Paese entrano a far parte della classifica del QS, esattamente come è una prima volta per chi sta al vertice della speciale classifica: quattro università statunitensi, tra cui il Massachussett Institute of Technology, per il sesto anno consecutivo al primo posto. Al secondo posto e terzo posto invece gli atenei di Stanford e Harvard, mentre avanzano le università russe, australiane, cinesi e indiane.

La classifica ha preso in analisi 4.388 università e di queste 956 sono state incluse nella graduatoria in base a diversi criteri: opinioni degli accademici e dei datori di lavoro, numero di citazioni, risorse dedicate all'insegnamento, numero di docenti e studenti internazionali. I dati italiani sono in netta crescita rispetto al passato, tanto che il responsabile della Ricerca per QS, Ben Sowter, li ha così commentati: “L'Italia è un Paese straordinario e spero che la classe dirigente decida di incrementare l'investimento per le università e la ricerca. Favorire il cambio generazionale tra i ricercatori e fermare la preoccupante emigrazione di giovani menti brillanti – ha aggiunto – è fondamentale per aumentare la competitività del Paese”.

Claudio Canzone

Fonte foto: soveratoweb.com