Uomo con spada aggredisce agenti fuori Buckingham Palace. Arrestato

LONDRA, 26 AGOSTO - Un uomo armato ha attaccato e ferito alcuni agenti di polizia fuori da Buckingham Palace.

L’arma non un semplice cortello, ma una spada lunga oltre un metro. Lo ha rivelato Dean Haydon, il capo dell’anti-terrorismo di Scotland Yard che sta indagando sull’accaduto insieme con la Metropolitan Police, la polizia di Londra.

L’uomo avrebbe urlato “Allah Akbar” durante l’assalto che si è concluso con il suo arresto. Il fatto è avvenuto alle 20:30 (le 21:30 in Italia).

La residenza della regina Elisabetta è stata messa in sicurezza. La regina non era nel palazzo al momento dell'attacco perché in questo periodo trascorre le vacanze a Balmoral, in Scozia.

I due agenti che sono riusciti a neutralizzare e arrestare l'aggressore, hanno riportato lievi ferite e sono stati curati sul posto da un ambulanza senza essere trasferiti in ospedale. Ieri subito dopo l’aggressione era stato riferito che l’uomo era armato di una spada, ma successivamente era stato comunicato che l’assalitore era armato di coltello.

Scotland Yard riferisce in particolare che l'aggressione è avvenuta su una rotatoia del Mall, il viale monumentale che da Trafalgar Square arriva nella piazza antistante Buckingham Palace, perché gli agenti avevano notato nell’auto dell’uomo un grosso cortello appoggiato sul sedile anteriore.

È stata aperta un'inchiesta: la polizia cerca di capire se l’aggressore abbia legami con il terrorismo.

Gli inquirenti hanno precisato che l'uomo non è venuto a contatto con altre persone oltre ai tre agenti e "nessun passante è rimasto ferito".

Poco prima a Bruxelles un uomo con un machete si è scagliato contro due soldati ferendoli. L'aggressore è stato bloccato e poi è morto per le ferite riportate nel conflitto a fuoco dopo l'attacco.

Fonte immagine: ilgiornale.it

Alessia Panariello