Uomo disoccupato si dà fuoco, è in condizioni gravissime

SIRACUSA, 3 LUGLIO – Un uomo di 52 anni di Siracusa, disoccupato, si è dato fuoco all'interno della sua auto.

Ora è ricoverato in ospedale a Palermo in prognosi riservata, le sue condizioni di salute sono al momento gravissime. Il suo corpo è ricoperto da ustioni.

I carabinieri del comando provinciale hanno avviato una indagine per ricostruire i fatti. L'uomo avrebbe avuto una crisi, forse causata dalla mancanza di lavoro e anche dalla separazione dalla moglie. Si sarebbe così recato in auto, una Fiat Punto, in zona Contrada Maeggio tra Cassibile e Floridia per poi darsi fuoco. Dopo essersi trascinato fuori dall'auto dopo il folle gesto, è stato soccorso da un passante che ha chiamato i carabinieri.

Diana Sarti

Foto: Repubblica.it