Uomo morto nel Biellese, eseguita autopsia. Lunedì i funerali

BIELLA 10 MAGGIO - Trovato morto lo scorso fine settimana il giostraio di 55 anni P.B., scomparso dal 30 aprile di quest’anno.

Il cadavere è stato rinvenuto avvolto in un telo di plastica in una mansarda a Vallemosso, nel Biellese, precisamente nella casa di C. A, operatore ecologico di 40 anni. Quest’ultimo è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale.Al momento del ritrovamento, il cadavere aveva i polsi legati con delle fascette ed era in posizione prona.Dal referto autoptico risulta che l’uomo sia stato colpito più volte da un corpo contundente, escludendo come causa di morte un gioco erotico finito male, come era stato invece ipotizzato dagli inquirenti.Il medico legale ha a disposizione ancora 60 giorni per depositare il referto completo e il suo parere tecnico motivato. L’uomo abitava insieme alla famiglia a Magenta, ed è lì che si terranno i funerali lunedì prossimo.

Alessia Panariello