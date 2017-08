Uova contaminate: scoperti altri due casi

ROMA, 23 AGOSTO- Scoperti dai carabinieri dei Nas due nuovi casi di uova contaminate da Fipronil, insetticida vietato negli allevamenti di animali destinati al consumo.

Non risulterebbero ancora chiari i dettagli riguardo il luogo in cui sarebbe stata rilevata la contaminazione delle uova, particolari che i carabinieri forniranno questa mattina durante la conferenza stampa convocata per le 10.30.

Secondo quanto affermato in una nota, “le attività di controllo da parte dei Carabinieri dei Nas, attualmente in piena fase esecutiva sull’intero territorio nazionale, hanno evidenziato due ulteriori positività di uova contaminate per presenza della sostanza insetticida denominata Fipronil rispetto a quelle già comunicate dal Ministero della Salute”.

I controlli, effettuati già sui prodotti provenienti da Paesi esteri, sarebbero inoltre stati richiesti su tutto il territorio nazionale.

Già ieri, dopo gli esiti delle analisi fornite dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, erano emersi due nuovi casi di uova contaminate in Campania, in seguito a trentasette campionamenti e trentacinque rapporti di analisi, trentatré dei quali risultati non contaminati.

Per gli altri due test sarebbe invece stata attribuita la “non conformità”, uova ritrovate all’interno di 2 centri di imballaggio di Benevento e Sant’Anastasia in provincia di Napoli.

Sui due campioni sarebbero infatti stati ritrovati 0,100 e 0,017 mg/kg di Fipronil, quantità che per legge non dovrebbe superare i 0,005 mg/kg.

Alessia Terzo

Immagine da agrodolce.it