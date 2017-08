Houston, uragano Harvey: 35 vittime e impianto chimico a rischio esplosione

HOUSTON, 31 AGOSTO - La capitale del Texas continua ad essere devastata da fitte piogge e inondazioni provocate dall’uragano Harvey.

Il bilancio delle vittime continua ad aumentare e il New York Times parla di 35 morti accertati a Houston. Il fenomeno atmosferico declassato in tempesta si sposta ora verso la Louisiana. L’uragano perderà infatti intensità trasformandosi in una depressione tropicale meno violenta.

In aggiunta, le autorità del Texas temono che un impianto chimico vicino a Houston possa esplodere o incendiarsi nei prossimi giorni proprio a causa dei gravi danni subiti in seguito alle alluvioni provocate dall'uragano Harvey. Stando a quanto riferito dalla Bbc, si tratterebbe dell'impianto della Arkema situato nella cittadina di Crosby, nei paraggi di Houston.

Le attività di produzione di ammoniaca nell'impianto sono state interrotte già venerdì scorso, prima dell’avvento di Harvey, ma a causa delle forti piogge la zona in cui sorge la fabbrica è stata completamente allagata e la fornitura di energia elettrica interrotta.

Luna Isabella

(foto da corriere.it)