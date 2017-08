Uragano Harvey, sale a 18 il numero dei morti

REGGIO CALABRIA, 30 AGOSTO 2017 - Sale a 18 il bilancio delle morti dovute alle inondazioni a seguito del passaggio di Harvey, la tempesta tropicale che sta flagellando alcuni territori degli Stati Uniti, in particolare il Texas.

Le autorità locali e le famiglie hanno confermato il numero presunto di vittime, sebbene i corpi di alcune siano stati trascinati dalle acque alluvionali e non siano stati ancora trovati.

Confermati tre ulteriori decessi nell'area di Houston. Si tratta di due donne, di 89 e 76 anni, una annegata in casa e l'altra vicino ad un'automobile. Una terza donna, di 45 anni, ha abbandonato la sua automobile ed è caduta nella piena, ed è deceduta nonostante il trasporto in ospedale.

Il sindaco di Houston, Sylvester Turner, ha imposto il coprifuoco in città dopo il passaggio dell'uragano. La decisione, spiega il sindaco, è stata presa per ''assicurare la sicurezza pubblica'', precisando che non si potrà circolare dalla mezzanotte alle cinque del mattino locali. Il capo della polizia locale ha detto in conferenza stampa che i trasgressori saranno fermati, interrogati e arrestati.

Intanto comincia la stima dei danni. Secondo gli analisti di Goldman Sachs, l'uragano Harvey rallenterà la crescita economica americana nel terzo trimestre di almeno lo 0,2%. Houston, la città più colpita dal flagello naturale, è la quarta metropoli degli Stati Uniti e Harvey potrebbe frenarne i consumi nel periodo luglio-settembre, con effetti sul pil americano.

Daniele Basili

immagine da corriere.it