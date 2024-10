Urbano Rome Festival, la prima edizione il 27 ottobre, tra sport, street art e musica live

La piazza come centro nevralgico della vita urbana, massima espressione di incontro tra culture, socialità e fermento artistico. Lo sport come facilitatore di socializzazione e driver di valori e benessere psicofisico. A porre i riflettori sulla vita di strada in tutte le sue declinazioni - sportiva, sociale, artistica e culturale – è la prima edizione di Urbano Rome Festival in programma domenica 27 ottobre a Roma in Piazza Vittorio Emanuele.

Patrocinato dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, l’evento ad ingresso gratuito nasce con l’obiettivo di promuovere l'incontro e la socializzazione tra cittadini di diverse età, cultura e background, attraverso lo sport, sottolineando i benefici fisici e mentali dell'attività sportiva oltre che la sua capacità di diffondere i valori del fair play, del lavoro di squadra e della perseveranza.

Fischio d’inizio alle 9:30 per dare il via, dopo i saluti istituzionali, a una giornata poliedrica all’insegna del divertimento di strada e della cultura dell’incontro. Per l’occasione all’interno della piazza verrà allestito un campo da basket 3v3, dove saranno organizzate attività e tornei, anche di minibasket. Confermata la partecipazione anche di una delegazione della Virtus Roma 1960 e di StellaEBK, importanti club cestistici della Capitale, che incontreranno i presenti, per un palleggio e una foto, con grandi e piccini. Sarà inoltre possibile partecipare a session gratuite di skate a cura di BNKR Skatepark.

L’area dedicata alla street art vedrà protagonista Baruz, l’artista romano che realizza opere con la tecnica da lui inventata del “Palleggio su Tela”, che consiste nell’immergere palloni da pallacanestro di diverse dimensioni (ma anche retine dei canestri e altri oggetti inerenti al basket) nei vari colori, per palleggiarli poi su tavole o tele. La colonna sonora dell’evento sarà a cura di artisti locali che si esibiranno dal vivo creando un'atmosfera vivace e festosa, che accompagnerà le attività per l’intera giornata.

Urbano Rome Festival, al suo debutto, è un’iniziativa aperta a tutti gli appassionati della cultura urbana e ai cittadini interessati, nata da un’idea di Andrea Fassi, della storica gelateria Fassi, e Dario Ferretti, CEO della startup romana Pick-Roll, che per prima in Italia mette in contatto appassionati di basket, dilettanti e giocatori amatoriali superando il confine tra mondo fisico e mondo digitale. Pick-Roll è inoltre partner della Federazione Italiana Pallacanestro nello sviluppo di una piattaforma digitale dedicata alla gestione del 3x3 ITALIA FIP CIRCUIT. Tra i partner dell'evento, la storica Gelateria Fassi, ES.CO. la prima DMO DI RIONE nata in Italia, l’apprezzato Forno Pietro Roscioli all’Esquilino e il Bar Allo Statuto, punto di riferimento del quartiere.

“Con la prima edizione di Urbano Rome Festival vogliamo riportare la piazza al centro della vita urbana, quale luogo di incontro e di socialità, oltre che di approfondimento culturale e di attività sportiva”, spiega Dario Ferretti, CEO di Pick-Roll. Da sempre il nostro impegno è quello di superare il confine tra mondo fisico e mondo digitale creando connessioni e abbiamo in cantiere la partecipazione in progetti di utilità sociale, con una serie di iniziative a favore delle comunità territoriali. Una delle iniziative a cui teniamo di più, su cui stiamo lavorando assieme alle istituzioni locali, riguarda la riqualifica del territorio partendo proprio dai campi da basket: il risultato che nascerà da questa sinergia sarà un ambiente sicuro, accogliente e inclusivo di cui gioveranno non solo gli appassionati della pallacanestro ma tutta la comunità”.

Per partecipare ai tornei 3v3, in programma nel pomeriggio del 27 ottobre, le squadre potranno registrarsi tramite la Pick-Roll APP, dove saranno disponibili tutte le informazioni necessarie.

Programma dell'Evento:

Ore 9:30 - Inaugurazione: Apertura ufficiale dell'evento con brevi saluti istituzionali.

Ore 10:00 - Inizio Torneo minibasket e Attività Ricreative: Partite tra squadre suddivise per categorie di età e livello di abilità. Giochi e attività aperte a tutti i presenti, per coinvolgere anche chi non partecipa ai tornei.

Ore 13:00 - Fine Torneo minibasket: Consegna di premi e riconoscimenti alle squadre partecipanti.

Ore 14:00 - Inizio Torneo basket 3x3: Partite tra squadre suddivise per categorie di età e livello di abilità

Ore 16:30 – Fine Torneo basket 3x3 e Chiusura dell’evento