Us Catanzaro: Alessandro Erra soddisfatto dopo il test con l\'Isola Capo Rizzuto (Foto)

CATANZARO, 13 AGOSTO – Un test incoraggiante, l’ultimo prima di iniziare ufficialmente la stagione tra una settimana nella gara di coppa Italia in casa della Reggina. Il Catanzaro ha affrontato nel pomeriggio la formazione dell’Isola Capo Rizzuto (neopromossa in serie D), andando a segno cinque volte. Nel primo tempo ha sbloccato il risultato il greco Kanis, mentre nella ripresa hanno fissato il risultato Cunzi, Sarao (doppietta) e Zanini

Al termine della gara, il tecnico dei giallorossi, Alessandro Erra, ha commentato così il test amichevole e il momento della sua squadra: “Abbiamo fatto una settimana caricando molto e pensavo ci fosse un po’ di stanchezza in più, ma le gambe andavano e questo dimostra la volontà di andare anche oltre la stanchezza. In questi periodi, solitamente, c’è bassa intensità, ma oggi, anche contro un avversario di buon livello, la squadra ha dimostrato sintonia tra i reparti e anche discrete giocate, anche se tante cose vanno riviste ma siamo a metà di agosto”.



Mister Erra poi analizza il percorso che hanno iniziato i giovani: “C’è stata una discreta applicazione in quelle cose che stiamo cercando di mettere in atto da tre settimane e questo mi fa capire che c’è disponibilità da parte di tutti. I giovani vogliono imparare dai più grandi e abbiamo ragazzi che hanno la voglia e umiltà di imparare dai più grandi”.

Sugli innesti dell’ultima settimana, infine, Erra fa il punto della situazione: “Chi è arrivato da pochi giorni accusa un leggero ritardo rispetto agli altri, ma non poteva essere diversamente. La partita di coppa Italia servirà per arrivare all’inizio del campionato in condizioni, non dico ottimali ma buone, quindi la partita di oggi è servita a chi ha fatto il ritiro a singhiozzo per mettere minuti nelle gambe”.



