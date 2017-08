Us Catanzaro: arriva in prestito l\'attaccante Francesco Puntoriere

CATANZARO, 16 AGOSTO – Ripreso il lavoro della squadra giallorossa dopo la pausa ferragostana. Il tecnico del Catanzaro, Alessandro Erra, ha fatto svolgere una doppia seduta di allenamento sul manto erboso del ‘Ceravolo’, mentre domani è previsto un allenamento contro la formazione berretti, in vista del debutto stagionale coppa Italia di Lega di domenica in casa della Reggina

Intanto, sul fronte del mercato, la novità è l’ufficializzazione dell’arrivo dell’attaccante Francesco Puntoriere (19 anni), cresciuto nel settore giovanile della Reggina, reduce da due stagioni in forza alla Virtus Entella, società che ha girato l’attaccante in prestito dopo aver collezionato 4 presenze in serie B. Per Alessandro Erra una pedina in più per un reparto che, con l’arrivo di Saveriano Infantino, ha iniziato a cambiare volto rispetto alla passata stagione.

Carlo Talarico