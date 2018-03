Catanzaro calcio: il direttore Doronzo si e\' dimesso

CATANZARO 5 MARZO - La Società Catanzaro Calcio comunica che il direttore sportivo Pietro Doronzo ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico conferitogli a inizio stagione. Una decisione sofferta, assunta con l’obiettivo di dare uno scossone al gruppo per il prosieguo del campionato.

“E’ con amarezza ma con senso di responsabilità – ha affermato Doronzo dialogando con il presidente Noto – che ho deciso di interrompere qui questa esperienza a Catanzaro. Ritengo che la squadra possa ottenere risultati più importanti di quelli conseguiti sinora e spero che questa mia determinazione possa servire, in qualche modo, a farli raggiungere”.Dal canto suo il presidente ha ringraziato Doronzo per l’impegno, la serietà e le qualità umane dimostrate in questi mesi. “Auguro al direttore – ha detto – ogni fortuna professionale certo che la sua carriera proseguirà con i successi che merita”.