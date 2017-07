US Catanzaro Calcio. Erra ecco i convocati."Il difensore Giacomo Gambaretti in giallorosso"

CATANZARO - 22 LUGLIO - Si arricchisce di una nuova importante pedina il reparto difensivo del Catanzaro: in giallorosso arriva, in prestito per un anno dalla Cremonese, Giacomo Gambaretti. Classe 1992, lo scorso torneo, dopo aver cominciato la stagione con i grigiorossi, ha vestito la maglia del Feralpisalò (girone B della serie C), collezionando 30 presenze e tre gol.

Nel suo curriculum Cremonese (stagioni 2014/2015 e 2015/2016 in serie C), Castiglione, Alessandria e Pro Patria in serie C2. Il difensore centrale si aggregherà al gruppo da lunedì. Il tecnico Alessandro Erra ha convocato per il ritiro precampionato a Villaggio Palumbo a Cotronei (KR) i seguenti 18 calciatori, partiti questa mattina alla volta della Sila:

1. Caruso Simone

2. Cunzi Evangelista

3. De Simone Gennaro

4. Di Nunzio Francesco

5. Icardi Simone

6. Imperiale Marco

7. Longo Leonardo

8. Maita Mattia

9. Nordi Emanuele

10. Pasqualoni Danilo

11. Riggio Cristian

12. Rizzitano Rosario

13. Sabato Roberto

14. Sarao Manuel

15. Sirri Alex

16. Tavares Diogo

17. Van Ransbeek Kenneth

18. Zanini Matteo.

Di questi, solo Sabato è rimasto a Catanzaro per cure mediche.