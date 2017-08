US Catanzaro. Campagna abbonamenti: chiusa a quota 511 fase prelazione. Domani sottoscrizione aperta

CATANZARO, 10 AGOSTO - Cinquecentoundici. Sono gli abbonati del Catanzaro della scorsa stagione che hanno esercitato il diritto di prelazione. Da domani, nella sede di via Gioacchino da Fiore 38, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, la sottoscrizione dell'abbonamento è aperta a tutti i tifosi. Resta ancora chiusa la vendita dei “Distinti”, le cui tessere potranno essere erogate solo quando ci sarà la certezza della data di riapertura.

E' anche per questo che il numero degli abbonati che hanno confermato il proprio posto è inferiore a quello dello scorso anno (poco più di 700): in molti vogliono assistere alle gare del Catanzaro da quelle storiche gradinate, chiuse ormai da tempo.Da ricordare che la sede sociale resterà aperta anche sabato, solo di mattina, e lunedì 14 agosto dalle 9 alle 12,30. Prosegue, inoltre, la promozione della campagna abbonamenti il cui slogan, “Io e te come nelle favole”, incontra il favore della tifoseria: in città, nei comuni della costa ionica e nei più grossi centri della provincia è in atto la distribuzione delle brochure informative che sta suscitando entusiasmo per i colori giallorossi. Entusiasmo che si toccherà con mano anche nel corso della presentazione della squadra su cui la società sta lavorando. Nei prossimi giorni se ne saprà di più