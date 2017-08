Us Catanzaro - Casertana si ai riflettori alle 20,30. Domani la presentazione della squadra

CATANZARO 21 AGOSTO - Grazie alla sinergia tra Società e Comune, è stato scongiurato il pericolo del mancato funzionamento dei riflettori dello stadio “Ceravolo” e così il nuovo corso delle “Aquile” prenderà il via in notturna.

Intanto sono diventati già virali i video-inviti dei cabarettisti catanzaresi, Enzo Colacino e Piero Procopio, per la presentazione della nuova squadra del Catanzaro Calcio che si terrà domani, 22 agosto, alle ore 19,30, nell'area antistante lo Shopping Center del Parco Commerciale “Le Fontane” (Viale Emilia, Catanzaro). Sarà un momento di festa per conoscere da vicino i giocatori che compongono la rosa 2017/2018.

Colacino e Procopio allieteranno il pubblico con le loro divertenti esibizioni mentre toccherà alla “Vasco Rock Show – Tribute band” suonare i pezzi più belli del cantautore emiliano, tra cui “Come nelle favole”, scelto quale “colonna sonora” della Campagna abbonamenti dei giallorossi.

A presentare la serata Simona Palaia e Luigi Grandinetti, conduttori di alcune note trasmissioni tv.

«Nonostante i tanti problemi che stiamo affrontando in questi giorni e l'imminente inizio del torneo - ha sottolineato il presidente Floriano Noto – ci sembrava giusto regalare ai tifosi questo semplice momento di festa. Ringrazio sin d'ora tutti gli artisti che si esibiranno e tutta la tifoseria che vorrà essere presente per far sentire, sin d'ora, il proprio calore ai tanti volti nuovi che compongono la squadra».