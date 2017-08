US Catanzaro, ecco la prima di campionato, Sara\' Catanzaro-Casertana

CATANZARO, 11 AGOSTO - Sarà Catanzaro-Casertana la prima gara di campionato dei giallorossi. Nella seconda subito il derby, in trasferta, con la Reggina mentre si ritornerà al "Ceravolo" per affrontare la Juve Stabia nella terza.

Solo tre le giornate stilate.

Le altre saranno rese note nell'assemblea di Lega del 24 agosto, così come è stato ribadito nel corso della cerimonia del varo dei calendari che si è tenuta a Pescara. Questo a causa della decisione della Prima sezione del Collegio di Garanzia di riammettere il Rende alla cui società vanno gli auguri del presidente Floriano Noto e di tutto il Catanzaro Calcio.

Il Girone C, che per i primi tre mesi di campionato giocherà di sabato, sarà composto da 19 squadre. Le partite casalinghe diventano quindi 18 ma questo non comporterà nessuna variazione sui costi degli abbonamenti che risultano, così, ancor più convenienti.



Oggi, primo giorno di sottoscrizione aperta a tutti, sono state rilasciate 143 tessere: con chi ha esercitato la prelazione si è giunti a quota 654. Si ricorda che anche domani, dalle 9 alle 13, la sede di via Gioacchino da Fiore 38 resterà aperta. Nella giornata di lunedì 14 apertura sempre solo di mattina dalle 9 alle 12.30.