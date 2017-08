Stadio Ceravolo. L'assessore Mungo e Longo, "fiduciosi per il rilascio del nulla osta"

Sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza allo stadio Ceravolo per la verifica dell’agibilità dell’impianto - fornite alcune indicazioni tecniche con aggiornamento al prossimo 21 agosto - l’assessore mungo: “fiduciosi per il rilascio del nulla osta per l’inizio della stagione, richiesta anche l’apertura del settore distinti”



CATANZARO 11 AGOSTO - Si è tenuto nella mattinata odierna il sopralluogo da parte della commissione provinciale di vigilanza allo Stadio Nicola Ceravolo al fine di verificare la sussistenza delle condizioni idonee per il rilascio del certificato di agibilità dell’impianto. Presenti, per conto del Comune, gli assessori allo sport e ai lavori pubblici, Giampaolo Mungo e Franco Longo, dirigenti e tecnici dei settori competenti, insieme ai rappresentanti dell’impresa esecutrice.

La stessa commissione prefettizia ha preso atto dei lavori effettuati in conformità al progetto esecutivo fornendo, al termine di un approfondito sopralluogo all’interno della nuova palazzina adiacente gli spalti dei distinti, alcune indicazioni tecniche necessarie per il pieno completamento dei lavori, anche alla luce delle più recenti disposizioni in materia di sicurezza. La commissione di vigilanza effettuerà, quindi, una nuova verifica all’impianto il prossimo 21 agosto al fine di rilasciare il definitivo nulla osta per l’agibilità dello stadio.“I componenti della commissione - ha commentato l’assessore Mungo - hanno avuto modo di accertare che i lavori al Ceravolo sono stati effettuati a regola d’arte, un impegno sinergico tra l’amministrazione comunale e tutti i professionisti coinvolti che finalmente arriva a compimento. Abbiamo, quindi, voluto anticipare la data del sopralluogo per farci trovare pronti per l’inizio ufficiale della stagione agonistica fissato il 23 agosto con la gara di Coppa Italia. Siamo fiduciosi in merito al prossimo e definitivo sopralluogo e, contestualmente, ho avanzato anche richiesta alla Commissione affinché possa essere aperto al pubblico il settore distinti nella sezione centrale in cui sono stati completati i lavori di impermeabilizzazione”.