US Catanzaro. Money gate, il presidente incontra l\'avvocato Rondinelli

CATANZARO, 24 LUGLIO - E' stata una domenica di lavoro, quella appena trascorsa, per la nuova società del Catanzaro. Mentre la squadra prosegue la sua preparazione nel ritiro silano e l'area gestione sportiva continua a intessere contatti per portare in giallorosso le pedine che meglio rispondono al progetto tecnico condiviso da mister Erra, il presidente Floriano Noto ha voluto incontrare il consulente legale Sabrina Rondinelli.

Una lunga chiacchierata, incentrata soprattutto sull'inchiesta "Money Gate", sulla quale entrambi preferiscono vigilare con attenzione, pronti a ogni evenienza per tutelare il Catanzaro Calcio in tutte le sedi. "Capisco che si sia diffusa un po' di preoccupazione - afferma il Presidente - ed è normale, anche alla luce di alcuni articoli di stampa che ipotizzano scenari drammatici. Ma voglio tranquillizzare la tifoseria che da parte nostra c'è la massima attenzione su come stanno evolvendo gli eventi e che qualora, malauguratamente, dovessimo essere deferiti, ci difenderemo nel migliore dei modi. Niente destabilizzerà il nostro progetto che ora dopo ora sta prendendo forma e per il quale stiamo lavorando sodo sin dal primo giorno del nostro insediamento".