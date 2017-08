Us Catanzaro, preparazione Coppa Italia no ai tifosi. Al via campagna abbonamenti 2017/2018

CATANZARO, 07 AGOSTO - Dopo due giorni di riposo riprendono gli allenamenti del Catanzaro in vista del primo impegno ufficiale di questa stagione, la gara di Coppa Italia contro la Reggina al “Granillo”, fissata per domenica 13 agosto alle ore 20,30.

I giallorossi si ritroveranno, nel pomeriggio di domani, al “Ceravolo” agli ordini di mister Erra per proseguire la preparazione cominciata nel ritiro di Palumbosila. Un allenamento che, nonostante l'impegno della società, si disputerà a porte chiuse.

Questo perché, per motivi di sicurezza, si ritiene che non ci siano le condizioni necessarie per aprire ai tifosi anche solo il settore di Tribuna coperta. Nell'impianto sportivo il Comune sta eseguendo i lavori che dovrebbero consentire alle Aquile di utilizzare la struttura per gli imminenti impegni casalinghi. La società, consapevole che i tifosi avrebbero voluto seguire numerosi il primo allenamento della squadra in città, pur non avendo responsabilità alcuna si scusa con i supporter e assicura di vigilare quotidianamente sull'andamento degli interventi affinché sia scongiurato un inizio del campionato lontano dal “Ceravolo”.

Intanto il campo di gioco del Poligiovino, anch'esso interessato da alcuni interventi di ristrutturazione, sarà a disposizione della squadra dalla prossima settimana.

Al via la campagna abbonamenti. Un centinaio di tifosi ha gia' esercitato il diritto di prelazione

Antonello Vecchi, sempre presente allo stadio "Ceravolo" dagli anni '60, abbonato in Tribuna centrale, è il primo ad aver esercitato il diritto di prelazione garantito agli abbonati dello scorso campionato. E' arrivato addirittura cinque ore prima dall'apertura della segreteria, nella sede di Via Gioacchino da Fiore, fissata per le ore 15 e ha preceduto tutti gli altri tifosi che hanno affollato la sala destinata al rilascio delle tessere.

Sono stati complessivamente un centinaio i vecchi abbonati che hanno confermato il proprio posto, rispondendo “presente” alla campagna abbonamenti illustrata dal presidente Floriano Noto lo scorso sabato. “Io e te come nelle favole” è lo slogan scelto per sottolineare come la “favola” del Catanzaro Calcio abbia bisogno anche e soprattutto della tifoseria per essere vissuta pienamente. E non c'è che da essere soddisfatti per i numeri registrati già in queste prime ore.

Intanto si ricorda che gli abbonamenti ai Distinti si potranno acquistare solo quando il settore sarà aperto e il costo sarà proporzionato al numero di partite rimanenti. Per quanto riguarda i “Family pack”, per usufruire degli sconti è necessario presentare un certificato di “stato di famiglia”. Infine la società si scusa per i tempi di attesa dovuti ai molti rinnovi riguardanti la “tessera del tifoso”, procedure che hanno rallentato le operazioni.

Il diritto di prelazione si potrà esercitare fino al prossimo 10 agosto.

Dal giorno successivo sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti. La sede sociale resterà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, sabato solo di mattina.