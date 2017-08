US Catanzaro: Prevendita Catanzaro-Casertana e ritiro abbonamenti

CATANZARO 24 AGOSTO I biglietti per la partita Catanzaro – Casertana, in programma sabato alle 20,30 al “Ceravolo”, saranno acquistabili al botteghino dello stadio domani (venerdì 25 agosto ore 15-19) e il giorno della gara, dalle 12 all'inizio del match. I biglietti possono essere acquistati anche nelle prevendite attivate in tutta la provincia.

Intanto tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento entro il 15 agosto, potranno ritirare la “Card abbonamento” in sede (via Gioacchino da Fiore, 38 – Catanzaro) domani, venerdì 25 agosto (orario 9/13 e 15/18), e sabato 26 agosto dalle 9 alle 12.

CALENDARIO UNDER 15 E UNDER 17: SI PARTE IL 10 SETTEMBRE

Sono stati definiti i calendari di Under 15 e Under 17 che vedranno protagonisti i calciatori giallorossi del settore giovanile.



Entrambi inseriti nei "gironi D", i campianoti cominceranno il 10 settembre e la stagione regolare si concluderà il 22 di aprile. Allenati da mister Luigi Gemelli (Under 15) e mister Giuseppe Teti (Under 17), tutte e due le formazioni dovranno affrontare lo stesso cammino visto che il calendario è identico per le due categorie.



Nel girone del Catanzaro sono state inserite: Catania, Urbs Reggina, Francavilla, Cosenza, Monopoli, Lecce, Sicula Leonzia, Akragas, Trapani, Siracusa, Matera e Rende con il quale debutteranno i giallorossi in trasferta. "Si tratta - hanno commentato i responsabili del settore giovanile Frank Santacroce e Carmelo Moro - di due gironi con squadre molto forti.



Ma certamente siamo consapevoli dei nostri mezzi e confidiamo nella bontà del nostra vivaio. L'obiettivo è di migliorare i risultati della passata stagione e di far crescere atleticamente e tecnicamente i nostri ragazzi con la speranza che possano, un giorno, vestire la maglia della prima squadra".