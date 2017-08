Us Catanzaro-Rende 1-2, i commenti dei tecnici negli spogliatoi (Foto)

CATANZARO, 29 AGOSTO – Perdere non fa mai piacere. Il Catanzaro, superato in casa dal Rende (1-2), non cerca attenuanti e si proietta immediatamente al prossimo impegno (un altro derby) di sabato pomeriggio a Reggio Calabria.

Il tecnico giallorosso, Alessandro Erra si presenta in sala stampa scuro in volto: “Non ero euforico sabato sera dopo la vittoria sulla Casertana, per il resto – afferma Erra - non amo il discorso delle seconde linee. Qualcuno dei miei era impossibilitato a scendere in campo tipo Cunzi, Van Ransbeeck e Gambaretti, La squadra ha fatto quello che poteva fare, era necessario integrare tanti ragazzi arrivati ultimamente nel contesto di gioco. Già dopo 30" potevamo andare in vantaggio, alla fine abbiamo ripreso la partita e abbiamo sbagliato anche un rigore. Il Rende – aggiunge il tecnico giallorosso - giocava dietro con cinque difensori e per noi era difficile trovare spazio sugli esterni, siamo andati in difficoltà su questo. La squadra pian piano è riemersa e ha fatto discretamente per gli interpreti che erano in campo, abbiamo commesso troppi errori. Sono contento della voglia della squadra vista nella fase finale. Ci sono cose che dobbiamo rivedere”.



Sul mercato che chiuderà i battenti giovedì sera, Erra ha tagliato corto: “Non ci serve più niente e sono contento di quello che ho. Infantino va gestito dal punto di vista medico. In base agli approfondimenti se ne saprà di più”.

Sul fronte biancorosso, mister Brunello Trocini è visibilmente contento del risultato: “E’ una vittoria che fa enorme piacere contro una squadra prestigiosa e in uno stadio importante. Entrambe le squadre hanno messo in campo gente che non aveva giocato domenica. Sono assolutamente soddisfatto della mia squadra anche perché hanno giocato 10 ragazzi diversi rispetto a domenica. Mi interessava vedere alcuni ragazzi che sono con noi da poco e hanno dato risposte importanti dal punto di vista temperamentale”.



Carlo Talarico