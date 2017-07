US Catanzaro. Ringraziamento al dr Gualtieri per ritiro richiesta pignoramento di 150 mila euro

CATANZARO - 7 LUG 2017 - Il presidente del Catanzaro Calcio, ingegner Floriano Noto, personalmente e per conto della compagine societaria tutta, ringrazia il dottore Giuseppe Gualtieri, ex medico della squadra giallorossa, e l'avvocato Raffaele Silipo che lo ha assistito, per aver ritirato la richiesta di pignoramento di 150 mila euro nei confronti della società calcistica.

Il provvedimento era statoper il mancato pagamento da parte della società, all’epoca dei fatti presieduta daldelle competenze professionali maturate dal dottorUn gesto che i due professionisti hanno compiuto per il bene del nuovo sodalizio e per la stima profonda nutrita nei confronti della. “Non possiamo che essere grati a chi – ha commentato il presidente – dimostra nei fatti di voler bene alla squadra e alla società in questo momento in cui si sta lavorando sodo su più fronti per garantire il corretto avvio della”.