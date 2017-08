Us Catanzaro, Riprende attivita\' scuola calcio con stage per esordienti e pulcini

CATANZARO - 30 AGOSTO - Il prossimo sabato 2 settembre, alle ore 16 presso il "Campo B" dello stadio "Nicola Ceravolo", la società Catanzaro Calcio riprenderà l’attività della Scuola Calcio con uno stage riservato ai ragazzi delle categorie Esordienti (nati negli anni 2005 e 2006) e Pulcini (nati 2007/2008/2009).

L’iniziativa rientra nell’ambito di un preciso programma di valorizzazione del settore giovanile, che è stato fin da subito indicato dal presidente Floriano Noto come uno dei principali obiettivi della nuova società. In quest’ottica la partecipazione alla Scuola Calcio passerà per una attività di selezione che consentirà di seguire al meglio la formazione dei giovani calciatori.I ragazzi che parteciperanno allo stage saranno visionati ed ammessi alla scuola dallo staff tecnico composto dall’istruttore Francesco Parrotta e dal preparatore delle abilità motorie e coordinative prof. Santo Dragone per la categoria Esordienti, mentre per i Pulcini cureranno la selezione l’istruttore Angelo Talarico ed il preparatore prof. Nicola Ranieri.