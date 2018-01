US Catanzaro, si pensa a Cianci per il reparto avanzato

CATANZARO 4 GENNAIO - Inizia a muoversi il Catanzaro per modificare parzialmente il reparto offensivo a disposizione di Davide Dionigi. Saluterà Valerio Anastasi, arrivato soltanto in estate dal Catania. E si acquisirà una nuova pedina, per la quale sono stati già avviati diversi sondaggi.

Tra i profili valutati dall'area tecnica, c'è, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Pietro Cianci (nella foto), attaccante classe '96 che, in questa prima parte di stagione con la Reggiana, ha accumulato 15 presenze con la Reggiana ed un gol (al Pordenone).

La punta barese è di proprietà del Sassuolo. Ma non si trascurano altre idee. Con Anastasi, come noto, andrà via anche il difensore Domenico Marchetti. (TMW)