US Catanzaro. Sostegno di un tifoso del Canada - Mi piacerebbe dare un piccolo contributo finanziari

CATANZARO 06 LUGLIO - L’entusiasmo per il nuovo corso del Catanzaro Calcio, cominciato ufficialmente oggi con il passaggio delle quote sociali dalla famiglia Cosentino al nuovo sodalizio presieduto da Floriano Noto, ha varcato anche i confini nazionali con tanti messaggi arrivati agli indirizzi di posta elettronica della società.

Società che ha piacere di condividere con la propria tifoseria e attraverso la stampa, in particolare, quello arrivato da un tifoso giallorosso di Toronto, Sam P., che dimostra il forte attaccamento nei confronti della squadra calabrese.“Auguri Presidente! Anche dalla lontano Toronto – si legge nella mail - volevo farle sapere che lei e la sua famiglia, insieme con gli altri nuovi imprenditori, state facendo moltissimo per i tifosi del Catanzaro nel mondo.Mi piacerebbe dare un piccolo contributo finanziario alla squadra, nel senso di sponsorizzazione o abbonamenti per questa stagione. Penso che sia importante far sapere cosa questa squadra rappresenta non solo per i tifosi di Catanzaro ma anche per i calabresi sparsi ovunque. In bocca al lupo, Presidente!”.Una testimonianza di affetto che si unisce a tutte quelle arrivate in questi giorni anche attraverso i social media e per le quali la Società intende ringraziare la straordinaria tifoseria giallorossa.