US Catanzaro 1929. Ufficiale il difensore centrale Signorini approda in giallorosso

CATANZARO, 4 AGOSTO - Nuova pedina nello scacchiere difensivo giallorosso. L'US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Andrea Signorini.Difensore centrale classe 1990, arriva dalla Ternana dove nello scorso campionato,in serie B, ha disputato 23 partite realizzando una rete.

Si tratta di un giocatore di grande esperienza: in serie C ha militato nell'Alessandria (2009/2010), per quattro stagioni nel Benevento (2010/2014), nel Rimini (2015/2016) e nel Fondi (2016/2017). In serie B, nella stagione 2014/2015, ha vestito la maglia del Cittadella.Vanta, a inizio carriera, una presenza in serie A con il Genoa. Signorini, che si lega al Catanzaro per due anni, si aggregherà al gruppo il prossimo lunedì 6 agosto quando al Poligiovino è prevista la ripresa degli allenamenti dopo il ritiro di Gubbio.