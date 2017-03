Usa: allarme bomba alla Casa Bianca

NEW YORK, 19 MARZO - Un allarme di questa notte parla di una bomba alla Casa Bianca. Stando a quanto riferito dalla Cnn, un'auto sarebbe stata fermata ad un posto di blocco mentre si stava dirigendo verso la residenza del presidente degli Stati Uniti.

Lo stesso conducente avrebbe riferito agli uomini della sicurezza di possedere un ordigno esplosivo a bordo. L’uomo è stato fermato e sottoposto a controlli. Al momento non ci sarebbero conferme dell'effettiva presenza dell'ordigno nella vettura.

Intanto le misure di sicurezza sono notevolmente aumentate. Diverse strade in prossimità della Casa Bianca sono state chiuse, anche se al momento dell'allarme il presidente Trump non si trovava all'interno dell’edificio. Poche ore prima, una persona aveva tentato di oltrepassare le recinzioni per avvicinarsi alla residenza ma, come ha spiegato il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer, fortunatamente l’infrazione è stata intercettata dal Secret service, il servizio speciale al quale è affidato il controllo sulla sede presidenziale.

Giorni addietro invece, un intruso che affermava di avere un appuntamento nella notte con Trump, era riuscito a raggiungere le aree riservate del parco presidenziale e aggirarsi per ben sedici minuti: una falla nel sistema di vigilanza che aveva inquietato gli statunitensi.

Luna Isabella

(foto da politicalgambler.com)