Usa, arrestato uomo armato aeroporto Orlando: è un ex marine di 26 anni

ORLANDO, 31 MAGGIO - Allarme rientrato nell'aeroporto di Orlando, dove dopo circa tre ore un uomo armato è stato arrestato dalla polizia. Si tratta di un ex marine di 26 anni, che avrebbe cercato il suicidio per procura, ovvero farsi colpire a morte dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito, è stato un amico dell’uomo che, poco prima delle 19.30 (ora locale) ha chiamato la polizia per avvertire che un individuo si trovava nell'aeroporto dicendo di voler morire. Gli agenti sono accorsi sul posto disponendo la chiusura del Terminal A e di tutte le strade di accesso allo scalo. L'uomo è stato prima isolato e dopo una trattativa è stato arrestato. Inoltre, le forze dell'ordine hanno riscontrato che l'arma di cui era in possesso l'ex marine era una riproduzione. Nel corso della lunga trattativa il traffico aereo è andato in tilt per poi tornare lentamente alla normalità.

Il ventiseienne dovrà rispondere dell'accusa di aggressione aggravata e verrà sottoposto nei prossimi giorni ad una perizia psichiatrica.

Luigi Cacciatori

Immagine da tgcom24.mediaset.it