Usa, arriva Star la tempesta di primavera: New York dichiara stato di emergenza

NEW YORK, 14 MARZO - Dal servizio Meteo degli Usa è stata lanciata un'allerta che terminerà fino alla mezzanotte di oggi per la più grande ed imponente tempesta di neve della stagione ribattezzata 'Star'.

Le regioni ad alto rischio e più minacciate indicate nella nota ufficiale del servizio Meteo sono quelle di New York, New Jersey, Philadelphia, Baltimora, Washington Dc, Boston e del sud Connecticut, dove la popolazione ammonterebbe complessivamente a 19 milioni di utenti. Gli Stati di New York e del New Jersey hanno diramato lo stato di emergenza: la tempesta è pronta infatti a paralizzare i servizi di trasporto e le scuole, che resteranno chiuse. Quasi cinquemila voli sono stati cancellati da e per le destinazioni interessate dalla grande e copiosa tempesta di neve.

'Star' porterà con sé raffiche di vento che arriveranno fino a 90 km orari, comporterà una drastica riduzione delle temperature e farà accumulare neve stimata in alcuni punti fino a 60 centimetri. Il fatto che l'accumulo di neve avverrà in "un tempo così rapido" costituisce una "tremenda sfida" per il sistema di emergenza, ha affermato Bill Blasio, sindaco di New York. Il primo cittadino della grande mela - da quanto riportano le maggiori testate locali - ha fatto sapere che "sono stati dispiegati due turni di 12 ore con 2.400 operai ciascuno. Solo a New York, ci sono in campo anche 689 macchine per spargere il sale".

Luigi Cacciatori

Immagine da blog.it