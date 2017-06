Usa: "Assad prepara nuovo attacco chimico"

WASHINGTON, 27 GIUGNO - La Casa Bianca, attraverso un comunicato, accusa Assad di preparare un nuovo attacco chimico. "Gli Stati Uniti hanno identificato potenziali preparativi per un altro attacco con armi chimiche ad opera del regime di Assad che provocherebbe verosimilmente l'uccisione in massa di civili, tra cui bambini innocenti", si legge nella nota.

Gli Stati Uniti lanciano un monito al presidente siriano, avvertendolo fin da ora che se ci dovesse essere un nuovo attacco di massa con armi chimiche simile a quello effettuato ad aprile a Idlib, "pagherebbe un prezzo molto alto".

Il portavoce Sean Spicer ha reso noto che "sono state osservate le stesse attività" che hanno preceduto l’attacco del 4 aprile scorso a Khan Sheikhoun, dove più di 80 persone sono state uccise da gas tossici sprigionati in un raid governativo in Siria su un'area controllata dagli insorti.

"Come abbiamo precedentemente affermato - ha proseguito Spicer - gli Stati Uniti sono in Siria per eliminare lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria. Se tuttavia Assad conduce un nuovo attacco di massa usando armi chimiche, lui e i suoi militari pagheranno un alto prezzo".

Luigi Cacciatori

Immagine da ilfoglio.it