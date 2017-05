Usa, audio McCarthy: "Trump pagato da Putin"

WASHINGTON, 18 MAGGIO - “Ci sono due persone che penso che Putin paghi e sono Rohrabacher e Trump” avrebbe detto il senatore repubblicano Kevin McCarthy a Paul Ryan, speaker della Camera.

Il Washington post pubblica la trascrizione di una conversazione privata avvenuta il 15 giugno 2016 a Capitol Hill, in piena campagna elettorale, dove il senatore afferma che il presidente russo Vladimir Putin finanziava Donald Trump. A quanto pare fin dagli inizi i repubblicani nutrivano i sospetti sui legami tra l’allora candidato alla Casa Bianca e il leader del Cremlino. La frase shock getta altre ombre sulla presidenza, andando a insinuare quello che oggi è per i media più che un sospetto.L’audio del repubblicano spunta nel giorno in cui Reuters documenta che, negli ultimi 7 mesi di campagna elettorale, ci siano state almeno 18 chiamate e emails fra staff di Trump e autorità russe.Il portavoce del senatore, senza smentire la conversazione, afferma che “E' uno scherzo, una battuta di cattivo gusto che nessuno pensa sia vero”; il presidente Trump twitta: “Questa è la più grande caccia alle streghe di un politico nella storia americana”.

Alessia Panariello