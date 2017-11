Usa, Bill De Blasio rieletto sindaco di New York

NEW YORK, 8 NOVEMBRE - Il candidato democratico Bill de Blasio è stato rieletto sindaco di New York per il secondo mandato, battendo la candidata repubblicana Nicole Malliotakis, parlamentare dello stato di New York, e diversi candidati di piccoli partiti. Tra questi anche Richard 'Bo' Dietl, ex detective del dipartimento di polizia della Grande Mela, che ha dipinto De Blasio come un politico corrotto che elargisce favori ai suoi finanziatori.

"Questa sera, New York ha mandato un messaggio alla Casa Bianca. Il nostro messaggio è che non si possono voltare le spalle ai valori della propria città, perché la vostra città combatterà", ha commentato De Blasio sul suo account Twitter.

Il sindaco di New York, che ha incentrato tutta la propria campagna elettorale sulla difesa dei newyorkesi, ha ottenuto una vittoria schiacciante con il 66,1% dei consensi contro il 28,1% della rivale repubblicana. Nel suo discorso al Brooklyn Museum, De Blasio, italo-americano di 56 anni, ha aggiunto: "Noi difenderemo il sistema sanitario. Difenderemo gli immigrati (...) perché quando vengono attaccati, siamo tutti attaccati!".

Le brutte notizie per Trump è i repubblicani arrivano anche dal New Jesrsey è dalla Virginia. Secondo le proiezioni della Cnn il democratico Phil Murphy è stato eletto governatore del New Jersey superando la rivale repubblicana Kim Guadagno, ex vice del governatore uscente Chris Christie, con una popolarità ai minimi termini.

Per quanto riguarda il ko in Virginia, Trump ha attaccato il suo candidato: "Ed Gillespie ha lavorato duramente ma non mi ha sostenuto e non ha sostenuto ciò in cui credo". Ha affermato via Twitter, commentando la vittoria del democratico Ralph Northam.

Giuseppe Sanzi

