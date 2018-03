Usa: California, sequestratore e 3 donne morti in sparatoria

YOUNTVILLE (USA), 10 MARZO - Sono stati ritrovati morti tre donne e un uomo che le aveva prese in ostaggio in un ospizio per veterani in California. Lo riferiscono i media locali. I primi agenti entrati nella struttura al termine di una estenuante e inutile trattativa, hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con il sequestratore, evitando altre vittime, secondo i primi dettagli comunicati dagli investigatori.

Un uomo era stato avvistato mentre entrava nell'edifico con un giubbotto antiproiettile e un'arma automatica. Le donne uccise erano dipendenti della struttura. La crisi e' iniziata alle 10:20 ora locale, durante una festicciola dei dipendenti, ed e' durata circa 8 ore. Secondo quanto dichiarato ai media locali dal senatore californiano Bill Dodd, l'aggressore era un veterano con problemi mentali, al quale all'inizio della settimana era stato chiesto di lasciare la residenza. Quello di Yountville, a nord di San Francisco, e' il piu' grande ospizio militare degli Stati Uniti, interamente dedicato agli ex militari con un migliaio di residenti. Vi alloggiano veterani delle guerre in Iraq e Afghanistan.