Usa, "container pericoloso": evacuato terminal del porto di Charleston

CHARLESTON, 15 GIUGNO – Secondo quanto riportato da Fox News online, un terminal del porto di Charleston, in South Carolina, è stato evacuato dalla polizia a causa di una "potenziale minaccia" rilevata in un container di una nave ormeggiata nello scalo.

Le informazioni, al vaglio degli inquirenti, farebbero riferimento alla possibilità della presenza, a bordo di una nave, di un ordigno definito “dirty bomb”, una “bomba sporca”, cioè un ordigno composto da materiale radioattivo che viene disperso tramite l'utilizzo di esplosivo convenzionale. La Guardia Costiera ha informato che “è stata stabilita una zona di sicurezza intorno alla nave, mentre le autorità indagano sulla minaccia”, infatti, sulla vicenda sta investigando l'Fbi.

Il bureau ha reso noto che la nave sotto sorveglianza speciale è la "Maersk Memphis", partita da New York tre giorni ed attualmente ancorata al Terminal Wando, adoperato per le navi cargo, in un ramo del fiume Cooper. Il capitano, Greg Stump, ha spiegato alla Abc che la presunta minaccia riguarderebbe solo l’integrità della nave e non la popolazione. Il portavoce della Guardia Costiera, ha comunicato che l'allarme è scattato dopo una segnalazione anonima apparsa su Youtube. Intanto, gli agenti federali e statali, accorsi sul luogo, sono attualmente impegnati per verificare la presenza di ordigni esplosivi a bordo dello scafo.

Immagine da: quotidiano.net

Caterina Apicella