Usa, da oggi la settimana di omaggi a John McCain, sabato i funerali

WASHINGTON, 27 AGOSTO – Il senatore repubblicano John McCain, deceduto lo scorso sabato all'età di 81 anni a causa di un cancro al cervello, sarà sepolto domenica 2 settembre all'Accademia navale di Annapolis, Maryland, in una cerimonia in forma privata.

Gli Stati Uniti riserveranno al senatore dell'Arizona una settimana di omaggi tra Phoenix e Washington, che culminerà nella sepoltura. Lo staff del senatore ha fatto sapere che la camera ardente sarà aperta mercoledì nel campidoglio dell'Arizona, dove McCain risiedeva a Phoenix. Giovedì poi, nella chiesa battista di North Phoenix, è in programma una messa commemorativa. Successivamente la salma verrà trasportata in una base aerea dell'Arizona per il trasferimento a Washington. Venerdì McCain diventerà il tredicesimo senatore nella storia degli Usa, la cui salma sarà esposta al Campidoglio. Si tratta di un onore, in uso dal 1852 con la morte dell'ex presidente della Camera dei rappresentanti, Henry Clay, riservato ai "cittadini più importanti del Paese".

Sabato si terranno i funerali solenni, presso la Cattedrale nazionale di Washington. Sono previste le elegie funebri degli ex presidenti Barack Obama e George W. Bush ma non la presenza dell'attuale presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riporta la Nbc, era stato lo stesso McCain, già alcuni mesi fa, a chiedere che Trump non partecipasse ai suoi funerali. Come sostituto gradito invece, è stato indicato il vicepresidente Mike Pence.

Domenica ad Annapolis, vicino Washington, avverrà la sepoltura, in forma privata, del senatore e veterano di guerra. McCain, ex capitano della Marina, avrebbe potuto scegliere di essere sepolto vicino a suo padre e a suo nonno, al cimitero nazionale di Arlington in Virginia, cimitero riservato ai militari morti in guerra e ad alcuni veterani decorati. Al contrario però, il senatore ha deciso che la sepoltura dovesse avvenire nel luogo dove lui si era formato, "dove tutto è iniziato" come lui stesso spiegò. Sarà dunque sepolto vicino al suo amico Chuck Larson, un ammiraglio deceduto nel 2014 che gli fu sempre vicino fin dai tempi della scuola militare.

Diana Sarti

Fonte foto: Repubblica.it