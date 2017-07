Usa, denuncia un furto nella sua automobile ma viene arrestato per spaccio

REGGIO CALABRIA, 19 LUGLIO 2017 - Un uomo di 32 anni anni, in Florida, è stato arrestato per spaccio dopo aver chiamato la polizia della contea di Okaloosa per denunciare un furto all'interno della sua automobile.

L'uomo si è recato nell'ufficio dello sceriffo perchè qualcuno persona si sarebbe introdotto nel suo veicolo per rubare cinquanta dollari in contanti e quasi dieci grammi di cocaina. Durante le domande dei poliziotti, però, l'uomo ha spiegato di essere uno spacciatore.

A seguito della fortuita rivelazione, le autorità hanno perquisito la vettura e hanno ritrovato varie buste di cocaina, una pipa per fumare il crack e altro materiale legato alla sua attività illecita.

L'uomo, che si era rivolto alla giustizia perchè vittima di un furto, adesso dovrà rispondere di vari reati come possesso di sostante stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale nell'atto dell'arresto.

Daniele Basili

immagine da local15tv.com