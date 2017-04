Usa, Donald Trump contro Corea del Nord: "Se la Cina non agisce, faremo da soli"

WASHINGTON, 3 APRILE - “La Cina ha grande influenza sulla Corea del Nord. Dovrà decidere se aiutarci, o no. Se lo farà, sarà una cosa molto buona per la Cina; se non lo farà, non sarà buona per nessuno.” Sono queste le parole di Donald Trump, neo presidente degli Stati Uniti d'America, in seguito alle diverse minacce nucleari ricevute dalla Pyongyang, presidente nord coreano.

Obama ha più volte spiegato a Trump la forte minaccia che da anni incombe sugli Stati Uniti a causa della costruzione da parte della Corea del Nord di bombe atomiche e razzi pronti da lanciare verso il continente americano.

“Se la Cina non risolverà il problema, lo faremo noi”, ha spiegato Trump, aggiungendo di essere pronto ad organizzare azioni unilaterali per eliminare la minaccia nucleare rappresentata dalla Corea del Nord.

Chiara Fossati

immagine da bergamonews.it