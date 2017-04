Usa e Corea del Nord: Presidente cinese chiama Trump nella notte "cercare soluzione pacifica"

WASHINGTON, 12 APRILE - Questa notte, il presidente cinese Xi Jinping, ha telefonato al presidente americano Donald Trump, per farlo ragionare sulla questione con la Corea del Nord.

In seguito all'azione di Trump di inviare una portaerei vicino alle coste nord coreane, Pyongyang ha minacciato l'America di utilizzare la bomba atomica. Tutto il mondo è sulle spine, e dopo l'appello alla Cina da parte del presidente americano, Xi Jinping ha reagito alla richiesta proprio con questa telefonata.

“Xi Jinping ha sottolineato che la Cina è a favore di una soluzione al problema in modo pacifico”, hanno spiegato le autorità americane.

Proprio ieri pomeriggio Donald Trump ha twittato: “La Corea del Nord sta cercando guai. Se la Cina deciderà di aiutare, sarà fantastico. Se non lo farà, risolveremo il problema da soli”; mentre Spicer, portavoce della Casa Bianca, ha aggiunto: “Le loro azioni in relazione ai lanci di missili non sono tollerabili. L'ultima cosa che vogliamo è una Corea del Nord atomica che minacci la costa degli Usa o qualsiasi altro Paese”.

Chiara Fossati

immagine da larepubblica.it