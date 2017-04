Usa e Corea del Nord. Trump: "difficile trovare soluzione diplomatica"

WASHINGTON, 28 APRILE - Il Presidente americano, Donald Trump, durante un'intervista alla Reuters per i suoi primi cento giorni alla Casa Bianca, ha dichiarato che non esclude l'esplosione di un grande conflitto, aggiungendo che “Avrei apprezzato una soluzione diplomatica ma credo sia molto difficile”.

Donald Trump ha affermato invece di avere molta fiducia nel presidente cinese Xi Jinping, riguardo il quale ha affermato “Certamente non vuole vedere turbolenze e morte, non vuole vederlo: è un uomo buono, molto buono e ama la Cina e ama la gente della Cina. So che vorrebbe essere in grado di fare qualcosa, ma forse non può farlo”.

Queste parole sono arrivate poco prima delle sollecitazioni di Rex Tillerson, il segretario di Stato, per le sanzioni contro la Corea del Nord per il programma nucleare, da parte delle Nazioni Unite. Proprio Tillerson avrebbe diffuso la notizia che il presidente cinese avrebbe chiesto a Pyongyang di fermare i test nucleari.

Nonostante le tensioni con Pyongyang, Trump ha speso anche qualche parola a suo favore, affermando che “Ha preso il potere a 27 anni, quando suo padre morì. E quindi non voglio dargli credito ma si dica quello che si vuole tranne che è stata un'impresa facile, non a quell'età”

Chiara Fossati

immagine da leggo.it