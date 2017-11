Usa: e\' morto Charles Manson, satanista mandante strage Bel Air 

WASHINGTON, 20 NOVEMBRE - Charles Manson, uno dei criminali piu' noti d'America e mandante della strage di Bel Air in cui fu uccisa l'attrice Sharon Tate nel 1969, e' morto. Manson, 83 anni, e' deceduto in uno ospedale della California per cause naturali.

L'83enne Manson, in carcere da 46 anni per scontare una condanna all'ergastolo, era originario dell'Ohio, figlio di padre sconosciuto e di una prostituta alcolizzata. Alla fine degli anni '60 guidava una setta apocalittica che attaccava i bianchi nei quartieri piu' lussuosi di Los Angeles per attribuirne la responsabilita' agli afro-americani con l'obiettivo di scatenare una guerra razziale. Lui non partecipava agli attacchi per i quali si serviva di seguaci che manipolava.



Nella strage di Bel Air fu uccisa l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski e all'ottavo mese di gravidanza. Nel 1969 Manson fu condannato a morte insieme a quattro discepoli per l'assassinio di sette persone, pena poi commutata nell'ergastolo. Gli era stata negata per 12 volte la scarcerazione. Nel 2014 aveva ottenuto il permesso di sposare in carcere la allora 26enne Afton Elaine Burton, una slanciata brunetta che gli aveva fatto visita in carcere, ma poi non se ne fece nulla.