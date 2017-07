USA, emergenza incendi: California in fiamme

USA, 10 LUGLIO - Non risulterebbe ancora stato bloccato l'incendio in California divampato venerdì scorso e che ancora oggi non lascia tregua all'intero paese.

Impegnati oltre cinquemila i vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio rinominato “Wall Fire” che da quattro giorni ha messo in ginocchio tutta la California.

Oltre ottomila persone sono state costrette ad evacuare dalle proprie abitazioni. Le fiamme si starebbero inoltre avvicinando alla contea di Santa Barbara, a sud del paese, dove l’incendio si starebbe lentamente avvicinando alla città di San Luis Obispo, centro abitato tra San Francisco e Los Angeles in cui risulterebbero circa ventitremilanovecento gli ettari di bosco bruciati.

Stato di allerta anche per la capitale del Colorado, dove a nord di Sacramento un ulteriore incendio avrebbe già devastato circa cinquemilaseicento ettari di terreno.



Risulterebbero inoltre circa quattromila gli ordini di evacuazione delle case a Oroville e settemila quattrocento in allerta.



Alessia Terzo

Immagine da emergency-live.com