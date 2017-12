Usa, entra in vigore il \'Muslim Ban\' dopo l\'ok della Corte Suprema

WASHINGTON, 5 DICEMBRE - Vittoria importante per il presidente americano Donald Trump: il suo Muslim Ban, , ovvero le restrizioni per l'ingresso negli Usa imposte a cittadini di sei paesi a maggioranza musulmana, è ufficialmente legge dello Stato. Lo ha deciso la Corte suprema, che ha così rovesciato tutte le sentenze dei livelli inferiori della magistratura che avevano dato verdetti contrari nei mesi scorsi.

Si conclude con una vittoria la vicenda più controversa della presidenza Trump, che firmò la prima versione di questo ordine esecutivo poco dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. La decisione della Corte suprema non ha ancora considerato un’eventuale discriminazione religiosa, questo si riserva di farlo prossimamente. Questa, quindi, sembra essere una decisione temporanea per cui potrebbero esserci altri colpi di scema. I Paesi a maggioranza musulmana colpiti dalle restrizioni nell’ultima versione sono Ciad, Iran, Libia, Siria, Somalia e Yemen. Altre restrizioni riguardano i cittadini di Corea del Nord e Venezuela ed anche queste entrano in vigore.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine msnbc.com)