USA, giudice della Pennsylvania blocca Trump sulla contraccezione. Resta gratuita

WASHINGTON, 16 DICEMBRE - Un giudice federale della Pennsylvania blocca la decisione presa da Donald Trump di eliminare l'obbligo, previsto dall'Obamacare, sulla contraccezione gratis per le dipendenti, inserendola nella loro assicurazione sanitaria.

Il giudice Wendy Beetlestone ha stabilito che lo stop dell'amministrazione Trump rischia di danneggiare migliaia di donne americane. Nella sua decisione lunga 44 pagine, la giudice Wendy Beetlestone ha spiegato che in assenza di metodi contraccettivi a basso costo, le donne smetteranno di usarli o sceglieranno soluzioni più economiche ma meno efficaci. E questo risulterà in gravidanze indesiderate. Ciò potrebbe tradursi in costi maggiori per lo stato della Pennsylvania e per i suoi programmi sanitari.In questo modo, la Casa Bianca avrebbe cancellato una delle norme più importanti inserite da Obama nella sua riforma sanitaria, ma anche più attaccate dai conservatori.

Obama aveva obbligato i datori di lavoro a coprire tutte le forme di contraccezione, come per esempio la pillola anticoncezionale e quella del giorno dopo. Oltre 55 milioni di donne facevano affidamento su questo obbligo federale, aveva reso noto l'amministrazione obama, per avere accesso gratuito ai metodi contraccettivi.

Un giudice della California, che la pensa in modo simile, dovrebbe pronunciarsi presto. Altri quattro stati - Delaware, Maryland, New York e Virginia - si sono uniti nella mozione avviata nello stato californiano. Intanto il governo federale ricorrerà in appello contro la decisione della Pennsylvania.

La furia di Trump contro l'Obamacare non finisce qui. La riforma fiscale concordata dai repubblicani prevede anche l'abolizione delle multe per il mancato acquisto di una polizza sanitaria, cancellando così l'obbligo previsto dall'Obamacare.

Fonte immagine: huffingtonpost.it

Alessia Panariello