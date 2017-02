Usa, Harward non sarà Consigliere per la sicurezza. Ha rifiutato l\'offerta di Trump

WASHINGTON, 17 FEBBRAIO - Robert Harward ha rifiutato la proposta da parte di Donald Trump di diventare Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

“Questo incarico richiede l'impegno di 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana, un impegno che non posso prendere al momento”, ha dichiarato Harward alla Cnn.

Robert è un Navy Seal ormai in pensione che, durante gli anni in cui era in carica, ha lavorato con James Mattis, il segretario della Difesa. Ha inoltre lavorato per l'ex presidente Jeorge W. Bush, come membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Attualmente ricopre l'incarico di amministratore delegato della divisione della difesa Lockheed Martin negli Emirati Arabi.

Chiara Fossati

immagine da www.heavy.com