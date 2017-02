Usa, il consigliere per la sicurezza Michael Flynn si Ã¨ dimesso

WASHINGTON, 14 FEBBRAIO - Nuova tegola per Donald Trump e la sua squadra di governo: Michael Flynn, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, si è dimesso.

La notizia, diffusa in anteprima dalla Cnn, è stata confermata dalla Casa Bianca che ha pubblicato la lettera di dimissioni del consigliere. Dopo la defezione di Flynn, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Joseph Keith Kellogg, Jr. suo consigliere della sicurezza nazionale ad interim.

Flynn, generale dell'esercito ora in pensione, era finito sotto la lente delle critiche e nell'occhio del ciclone per il suoi legami con la Russia e, soprattutto, per aver mentito sulla natura delle presunte conversazioni, avvenute pochi giorni prima dell'insediamento di Trump, con l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Sergey Kislyak.

L'ex consigliere per la sicurezza nazionale aveva riferito di non aver mai discusso delle sanzioni Usa contro Mosca, sanzioni imposte dal presidente Barack Obama per le interferenze nel processo elettorale Usa. Flynn, però, successivamente ha cambiato versione e aveva comunicato di non poter escludere che l'argomento sanzioni fosse stato affrontato.

Luigi Cacciatori

Immagine da theguardian.com