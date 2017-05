Usa, la Cia crea una squadra speciale contro la minaccia nucleare della Corea del Nord

WASHINGTON, 11 MAGGIO - Continua il botta e risposta a distanza tra la Corea del Nord e l’amministrazione Trump. La Cia ha infatti creato una task force speciale con il compito di frenare e ostacolare il programma nucleare e quello missilistico di Pyongyang. “Il 'Korea Mission Center' - ha spiegato il direttore Mike Pompeo, capo dell'agenzia di intelligence - consentirà agli Usa di combattere in maniera più efficace la minaccia rappresentata dal regime di Kim Jong-un”. Come hanno spiegato a Langley, si tratta della prima squadra concentrata sulla minaccia rappresentata da un singolo Paese.

Il Korea Mission Center - la cui creazione viene letta dagli osservatori come il segnale di un approccio più aggressivo di Donald Trump verso Pyongyang - coordinerà l’azione di tutti gli 007 Usa che si occupano della Corea del Nord e usufruirà non solo delle risorse della Cia, ma anche di quelle di tutte le altre agenzie federali di intelligence.

La task force è nata sulla falsa riga dei “Mission Center” già esistenti per l’Africa, per il Vicino Oriente e per l’antiterrorismo. "Le minacce per il nostro Paese stanno evolvendo e anche la Cia deve evolvere per fronteggiarle evolvere per soddisfare loro", ha detto Jonathan Liu, portavoce per l'agenzia di spionaggio degli Stati Uniti.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine abs-cbn.com)