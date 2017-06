Usa, la repubblicana Handel vince in Georgia

ATLANTA, 21 GIUGNO - Karen Handel, repubblicana, ha vinto le elezioni congressuali nel sesto distretto della Georgia. Handel ha quindi battuto Jon Ossoff, il democratico di trenta anni su cui in molti avevano riporto le speranze.

“Una grande vittoria di Karen Handel. Siamo orgogliosi di te”, ha commentato il presidente Donald Trump sul suo profilo di Twitter immediatamente dopo aver saputo l'esito delle elezioni.

I risultati sono stati decisamente a favore della repubblicana, con una percentuale di voto del 52,6&, contro il 47,4% del democratico Jon, che ha affermato che “non è il risultato che speravamo ma è l’inizio di qualcosa di grande”.

La vittoria della repubblicana in Georgia, e la vittoria di un altro rappresentante della fazione del presidente in South Carolina, è decisamente una vittoria per Trump, sempre più motivato ad andare avanti nonostante le numerose difficoltà che è costretto ad affrontare ogni giorno.

Chiara Fossati

immagine da ajc.com