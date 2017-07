USA: libertà per OJ Simpson?

WASHINGTON, 17 LUGLIO – Una nuova pagina potrebbe aprirsi nella storia dell’ex star del football americano OJ Simpson. Dopo più di oltre otto anni di carcere in Nevada, dove sta scontando la condanna per una rapina a mano armata e sequestro di persona, per Simpson sembrerebbe esserci la possibilità di ottenere la libertà condizionata.

Giovedì prossimo dovrà conferire in video dal Correctional Center di Lovelock per rispondere ai quesiti degli esperti chiamati a valutare la possibilità di concedergli la libertà condizionata, in conseguenza di anni di reclusione in cui ha osservato la buona condotta.

Una vita intera sotto i riflettori quella di OJ Simpson. Dapprima campione di football, con 11 stagioni da professionista nella NFL con le maglie dei Buffalo Bills e dei San Francisco 49ers. In seguito la carriera da attore, con la partecipazione alla serie di “Una pallottola spuntata”. Nel 1994, poi, l’accusa dell’omicidio dell’ex moglie Nicole Brown Simpson e dell’amico Ronald Goldman.

Simpson sarà scagionato nel 1995, al termine di un processo estremamente controverso, denominato “Caso OJ Simpson” e divenuto anche oggetto di narrazione in serie televisive. Nel 2007 è stato poi arrestato per furto con scasso. Dopo aver affermato di essersi limitato a sottrarre alcuni oggetti, Simpson ottenne la libertà su cauzione. Nel gennaio dell’anno seguente tornò in carcere per scadenza dei termini, ed in ottobre la giuria lo ritenne colpevole. Dal 2008 sta dunque scontando una condanna a 33 anni per rapina a mano armata e sequestro di persona.

Paolo Fernandes

Foto: abcnews.go.com