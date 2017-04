Usa: navi da guerra statunitensi si dirigono verso la Corea del Nord

PYONGYANG, 09 APRILE – Le relazioni internazionali tra Stati Uniti e Corea del Nord continuano ad essere dominate dalla tensione e da continue reciproche dimostrazioni di “forza”.



Secondo quanto viene riportato dalla CNN, in questo momenti una flotta di portaerei americana sta viaggiando in direzione delle coste della Corea del Nord. A confermare questa notizia sarebbero state anche delle fonti del Pentagono, che hanno ribadito la decisione di Trump di non essere mero spettatore delle provocazioni nucleari di Kim Jong-un, il quale durante la scorsa settimana ha di nuovo sganciato un missile balistico nel mare orientale, pochi istanti prima dall'inizio del summit fra il presidente Usa e il leader cinese Xi Jinping a Mar-a-Lago, nel quale il tema nevralgico era proprio la strategia delle due superpotenze di fronte alle mire espansionistiche – da un punto di vista nucleare – del dittatore nordcoreano.

Un portavoce del quartier generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America ha reso noto: "il comando del Pacifico degli stati Uniti ha ordinato al gruppo aeronavale di portaerei Carl Vinson di mobilizzarsi come misura di prudenza per mantenere la sua dispozione e presenza nel Pacifico. La principale minaccia nella regione continua a essere la Corea del Nord, a causa della suo irresponsabile e destabilizzante programma nucleare”.

Nel frattempo Donald Trump ha trovato un importante sostegno dal premier giapponese, Shinzo Abe, con cui ha avuto una lunga conversazione telefonica dalla quale è emersa la vicendevole disponibilità a collaborare duramente per sviluppare una strategia comune di lotta – o quantomeno controllo – ai programmi missilistici del regime di Pyongyang.

