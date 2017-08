Usa: raduno neonazisti per 50esimo morte leader Rockwell

WASHINGTON, 27 AGOSTO - A distanza di due settimane dal corteo dei suprematisti bianchi che si terrà a Charlottesville, un gruppo di neonazisti si è radunato all'esterno di un centro commerciale di Arlington, Virginia, per celebrare il 50esimo anniversario dell'assassinio del leader George Lincoln Rockwell: immancabili il saluto nazista e la bandiera con una grande svastica.

Gli attivisti appartengono a ‘New order’, derivazione del partito nazista americano fondato da Rockwell, ucciso nel 1967. Così il capo staff di New Order Martin Kerr: "Abbiamo deposto una corona di fiori e fatto il saluto nazional socialista per 88 secondi", e precisa che l’88 simboleggia "Heil Hitler": la "H" è l'ottava lettera dell'alfabeto e 88 è quindi il codice per le prime lettere delle parole "Heil" e "Hitler".

Alcuni residenti di Arlington sono rimasti spiazzati dal raduno e ore dopo hanno inscenato una protesta esibendo cartelli con slogan come "Love Trumps Nazis" e "Zona senza odio". Intanto continua la protesta contro Trump. Una coalizione di attivisti religiosi, studenti e difensori dei diritti umani, per protestare contro le esternazioni del tycoon newyorkese che per i fatti di Charlottesville ha paragonato i suprematisti bianchi ai loro oppositori, ha infatti organizzato una marcia di dieci giorni da Charlottesville a Washington: la marcia inizierà lunedì e arriverà nella capitale il 6 settembre.





Luna Isabella

(foto da ossin.org)