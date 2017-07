Usa, Obamacare: il Senato respinge la revoca

WASHINGTON, 28 LUGLIO- Bocciatura del disegno di legge per la revoca parziale dell’Obamacare “skinny repeal” dopo il voto contrario da parte di tre senatori repubblicani.

La riforma della sanità riguardo l’obbligo per i cittadini di poter ricevere assistenza sanitaria non sarebbe passata al Senato di Washington dopo il voto contrario espresso tre senatori, non permettendo all’attuale presidente degli Stati Uniti d’America di far passare alla Camera l’abrogazione ridotta dell’Obamacare.

Non sarebbe tardata la reazione da parte di Trump, il quale attraverso un tweet avrebbe espresso il proprio rammarico. "Tre repubblicani e 48 democratici hanno deluso il popolo americano. Come ho detto fin dall'inizio, si lasci che l'Obamacare imploda, poi si intervenga. Guardate!".

Tra i senatori repubblicani che avrebbero votato contro il provvedimento risulterebbe anche il politico statunitense John MacCain, il quale già nei giorni scorsi aveva espresso la propria volontà di ritornare nell’aula del Senato in seguito alla convalescenza dovuta alla diagnosi di un tumore al cervello, malattia definita da molti una possibile manovra per far mancare la maggioranza all’attuazione della nuova manovra, teoria fomentata dagli attriti avuti tra l’attuale presidente e il politico statunitense.

La conferma del mancato bluff di McCain sarebbe arrivata dopo l’annuncio del referto avuto dopo la biopsia e soprattutto dopo la voglia di tornare in aula nonostante i gravi problemi di salute.

“Grande che McCain torni per votare – avrebbe inoltre scritto su un noto social Donald Trump - grazie coraggioso eroe americano. L'Obamacare sta torturando il nostro popolo: respingetela e sostituitela, ho già la penna in mano!”.

Nonostante l’incoraggiamento con un tweet da parte di Trump in cui incentivava i senatori con “Go republican senators, Go!”, il voto negativo che non avrebbe permesso la revoca dell’Obamacare sarebbe inoltre arrivato anche dalla repubblicana Susan Collins del Maine e la senatrice dell’Alaska Lisa Murkowsky.

Il testo del disegno di legge “al ribasso”, presentato da Mitch McConnel, era finalizzato alla revoca delle parti dell’Affordable Care Act, ddl riguardante la sanità espressamente voluto da Obama, obbligo che comprenderebbe anche agli imprenditori di garantire tale assistenza e la presenza di alcune tasse per finanziare la riforma.

Alessia Terzo

